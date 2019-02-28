وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية اللواء هاشم علي عبد الرحيم، إن "شخصا يقود سيارته بتهور فقد السيطرة عليها عند وصوله لمدخل حي السامراب فتسبب بحادث الدهس".

وأضاف الناطق في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية في السودان (سونا)، أن "السائق الذي فقد سيطرته على عربة تويوتا لاندكروزر انعطف يمينا فاصطدم بعمود الكهرباء، مما أدى إلى إصابة الطفلين مؤيد ياسر جمعة، 3 سنوات، ومحمد جمعة سليمان، 6 سنوات".

وأضاف المصدر أن الطفلين كانا نائمين على مقربة من جدران أحد المنازل بالخرطوم، وبعد نقلهما إلى المستشفى الدولي لتلقي العلاج، فارق الطفل الأول الحياة، فيما يخضع الثاني للعلاج.

وبحسب الشرطة، فقد تم حجز العربة كما تم حرر بلاغ بشأن السائق، إثر ضلوعه في القيادة بطيش والتسبب في الموت والأذى، ويجري التحقيق معه حاليا بإشراف النيابة العامة.