وبحسب المعلومات الواردة من صنعاء، فإن قيادات مليشيات الحوثي وضعت شروطا جديدة لتنفيذ اتفاق السويد أمام غريفيث.

والأربعاء قالت مصادر منخرطة في مفاوضات السلام اليمنية، إن تنفيذ اتفاق الحديدة توقف مجددا، رغم جهود الأمم المتحدة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اعترف أثناء مؤتمر في جنيف يهدف لجمع 4 مليارات دولار لليمن، ببطء التقدم في تنفيذ سحب القوات من الحديدة، التي تمثل شريان الحياة للملايين الذين يواجهون الجوع.

وكان من المفترض أن ينفذ الاتفاق مطلع الأسبوع الجاري، لكن تم تأجيل تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بمدينة الحديدة بسبب تعنت ميليشيات الحوثي.

ويسيطر المتمردون الموالون لإيران على مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، التي باتت مركز الحرب حاليا، فيما تنتشر قوات الشرعية على أطراف المدينة.

وشهدت المدينة تصاعدا للتوتر خلال الساعات الأخيرة، بعد تبادل للنيران بين المتمردين وقوات المقاومة المشتركة، وامتد تبادل القصف والنيران إلى الدريهمي والتحيتا وحيس في ريف محافظة الحديدة.