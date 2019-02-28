وأوضحت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن رئيسة سنغافورة رحبت بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متطلعة إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز ودفع علاقات البلدين بما يلبي تطلعاتهما المستقبلية.



وبحث الجانبان خلال اللقاء السبل الكفيلة بتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين خاصة تعاونهما في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية والتعليمية.



كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الشيخ محمد بن زايد إلى اهتمام دولة الإمارات بالتجربة التنموية السنغافورية والتعرف على مقومات وعوامل تميزها ونجاحها في إطار سعي الدولة للاستفادة من التجارب المتميزة التي تحققها مختلف الدول وذلك بهدف دعم عملية التنمية ودفع عجلة التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة.



وشدد ولي عهد أبوظبي على دعم دولة الإمارات للجهود والمساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى مبادراتها ودورها الإنساني في تعزيز قيم التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الشعوب والدول في العالم.