وقالت "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة والتي تحارب داعش في سوريا اليوم إنها حررت 24 من مقاتليها الذين كانوا محتجزين في بلدة الباغوز بشرق سوريا حيث يتمركز المتشددون قرب الحدود العراقية.

وتحاول قوات سوريا الديمقراطية إجلاء آلاف من المدنيين في الباغوز قبل اقتحامها أو إجبار من تبقى من المتشددين، ومعظمهم أجانب، على الاستسلام.

ويتحصن مسلحو داعش في جيب صغير بالقرب من الحدود العراقية منذ طردهم من غالبية الأراضي شمالي سوريا قبل عامين، بدعم أميركي للقوات الكردية في هذه المناطق.

ويدعم التحالف الدولي، بقيادة أميركية، قوات سوريا الديمقراطية في عملياتها ضد الإرهابيين في سوريا، مقدما لها دعما جويا، لكن لا يوجد له على الأرض سوى قوات خاصة قليلة العدد.