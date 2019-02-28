وقالت عائلة جرار للصحفيين إن سلطات الاحتلال أفرجت اليوم عنها من حاجز سالم العسكري الإسرائيلي ووصلت الى مدينة جنين شمال الضفة الغربية.



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرار في شهر يوليو عام 2017 ومددت سلطات الاحتلال اعتقالها الإداري عدة مرات، وفقا لوكالة كونا.

ويعد الاعتقال الإداري اعتقالا دون توجيه تهمة او محاكمة اذ اعتقلت إسرائيل بموجبه آلاف الفلسطينيين.