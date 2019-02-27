وتأتي الدعوة بعدما رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني استقالة وزير الخارجية، في حين قالت أوساط سياسية إنه غضب من عدم إبلاغه مسبقا بزيارة الأسد إلى طهران قبل 3 أيام، واستبعاده من اللقاء.

وفي وقت سابق من الأربعاء، تلقى وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السوري اتصالا هاتفيا من ظريف، حسبما أوردت الوكالة السورية للأنباء (سانا).

وكان وزير الخارجية الإيراني قد أعلن استقالته من منصبه، عبر منشور في تطبيق "إنستغرام" الاثنين.

ونشر ظريف، رسالة استقالته، قائلا: "أعتذر لكم عن كل أوجه القصور في السنوات الماضية خلال تولي منصب وزير الخارجية. أتوجه بالشكر للأمة الإيرانية والمسؤولين".