ويظهر في المقطع الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حجم النيران الضخمة التي التهمت العديد من الأشخاص عندما اصطدمت القاطرة بالرصيف.

واكتفت سكاي نيوز عربية ببث لحظة انفجار القاطرة واندلاع النيران، فيما حجبت لقطات يظهر فيها أناس يهربون من المكان وقد التهمتهم النيران.

وسقط عشرات القتلى والجرحى في اندلاع الحريق الهائل، بينما قالت وزارة الصحة إن عدد الضحايا وصل إلى 20 قتيلا وعشرات الجرحى، في حصيلة أولية.

ونشب حريق هائل جراء اصطدام القطار بـ"صدادة حديدية" في محطة رمسيس التي تعرف باسم محطة مصر، وهي المحطة المركزية للقطارات بالقاهرة، لينفجر خزان الوقود في القاطرة الرئيسية.

وعقب الحادث، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توجيهاته للحكومة بمحاسبة المتسببين في الحادث الدموي، موجها تعازيه لأسر الضحايا.

وقال السيسى، قبيل مؤتمر صحفي مع نظيره الألباني إلير ميتا بقصر الاتحادية: "أصدرت توجيهاتي للحكومة بالتوجه الفوري لموقع الحادث ومحاسبة المتسببين فيه، بعد إجراء التحقيقات اللازم، ورعاية المصابين".

كما تعهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بالمحاسبة وقال إن ما وصفه بـ"عهد الصمت" قد انتهى فيما يتعلق بالتقصير والأهمال.

وأمرت هيئة السكة الحديدية بإخلاء مباني محطة مصر بالكامل، بعدما أوقفت حركة القطارات مؤقتا.