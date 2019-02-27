ويأتي هذا التطور الميداني، بعد أن تمكنت قبائل حجور من قتل العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية ومن بينهم القيادي الحوثي عبدربه عايض هراش، نجل الشيخ عايض هراش من أبرز مشايخ مديرية ‎خارف بمحافظة ‎عمران، المحاذية لمديرية كشر بمحافظة حجة.

وقالت مصادر ميدانية، إن الحوثيين يشنون هجوما على مواقع القبائل جنوبي وشرقي كشر، حيث تدور معارك عنيفة وسط قصف مدفعي وصاروخي غير مسبوق للميليشيات الانقلابية على القرى السكنية.

من جانب آخر، سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني، فجر الأربعاء ،على سلاسل جبلية استراتيجية بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي الإيرانية.

وأوضح قائد شرطة محور صعدة في جبهة البقع عبدالعزيز الغرباني لوكالة "سبأ" أن الجيش الوطني سيطر على سلسلة جبال جشيران الممتدة بطول 20 كلم من كتاف للبقع لتلتحم جبهة البقع وكتاف من عدة محاور.

وأكد الغرباني أن العمليات العسكرية أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف المليشيا واستعادة الجيش الوطني لمخازن أسلحة.