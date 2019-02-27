وسقط عشرات القتلى والجرحى، إثر اندلاع حريق هائل في محطة القطارات الرئيسية وسط القاهرة (محطة مصر)، نجم عن اصطدام قطار بأحد الأرصفة، بحسب معلومات أولية.

ويعزو خبراء حوادث القطارات المتكررة في مصر إلى تقادم شبكة القطارات، فضلا عن عامل الإهمال خلال التشغيل والصيانة.

وفيما يلي أبرز حوادث القطارات خلال 3 عقود في مصر:

أغسطس عام 2017

قتل 44 شخصا وأصيب أكثر من 200 في حادث تصادم قطارين للركاب بمحافظة الإسكندرية، وأحال النائب العام 6 أشخاص إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة "الإهمال الجسيم" فيما يتعلق بالحادث.

ودفع الحادث رئيس هيئة السكك الحديدية للاستقالة، فيما تعهد وزيرالنقل هشام عرفات بأن يشهد قطاع السكك الحديدية "تطويرا شاملا" خلال الفترة المقبلة.

يناير 2013

لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 120 آخرين بعدما خرج قطار عن مساره في مدينة البدرشين جنوبي القاهرة.

نوفمبر 2012

لقي 51 شخصا مصرعهم معظمهم من الأطفال، في اصطدام قطار بحافلة في قرية منفلوط وسط مصر.

أكتوبر 2009

سقط 30 قتيلا و50 جريحا، في اصطدام قطارين في منطقة العياط جنوبي القاهرة.

أغسطس 2005

لقي 58 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 140، في تصادم قطارين بمدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية القريبة من العاصمة.

فبراير 2002

وقعت أكبر كارثة قطارات في مصر، عندما التهم حريق 7 عربات من قطار مكتظ بالركاب متجه من القاهرة إلى أسوان في أقصى جنوب البلاد.

وقتل 360 راكبا على الأقل، في الحادث الذي وقع عند مدينة العياط بمحافظة الجيزة المجاورة للقاهرة.

ديسمبر 1995

لقي 75 شخصا مصرعهم في اصطدام قطارين في مدينة البدرشين جنوب القاهرة.