وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية والسورية جهزت حافلات لنقل اللاجئين في المخيم بمنطقة الركبان وستضمن لهم العبور الآمن حتى يتسنى لهم بدء حياة جديدة.

وأورد البيان "ندعو الولايات المتحدة التي تنتشر وحدات من جيشها على الأراضي السورية بصفة غير مشروعة إلى الرحيل عن البلاد".

وفي فبراير الجاري، قالت الولايات المتحدة إنها ستبقي على نحو 400 جندي أمريكي في منطقتين سوريتين.

ويمثل الإبقاء على مئات الجنود تراجعا من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومن المحتمل أن يمهد الطريق أمام بقاء قوات لحلفاء واشنطن في سوريا.

وتعد فرنسا وبريطانيا الدولتين الأوروبيتين الوحيدتين اللتين تنشران قوات على الأرض السورية ضمن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش الإرهابي.

وتقدم كل من القوات الفرنسية والبريطانية إلى جانب الأميركية، التدريب والدعم اللوجيستي والاستخباراتي لقوات سورية الديمقراطية المنخرطة في قتال التنظيم الإرهابي، كما تشن ضربات مدفعية وجوية ضد المسلحين الإرهابيين.