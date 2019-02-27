وتتضمن المدينة 204 وحدة سكنية تخدم أكثر من 300 أسرة، وتأتي ضمن المساعدات المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة جراء الإعصار الذي ضرب حضرموت في عام 2008.

وخلال التدشين، أكد سفير الإمارات سالم الغفلي، والأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي محمد الفلاحي، أن دعم الإمارات سيتواصل خدمة للإنسانية.

بدوره، أعرب محافظ حضرموت عن سعادته بتدشين هذا المشروع الإنساني الكبير الذي نفذته الإمارات ضمن جهودها الأخوية ومساعيها للتخفيف من أوضاع الأسر التي فقدت منازلها جراء الكارثة الطبيعية التي اجتاحت حضرموت في العام 2008.

وقال المحافظ "إن هذا اليوم يعد من أسعد الأيام للأهالي المتضررين الذين يتسلمون منازلهم بعد انتظار دام أكثر من 10 سنوات"، مؤكداً أن أهالي حضرموت عامةً تغمرهم الفرحة بهذه المكرمة الإماراتية التي ستسهم في حل معاناة الكثير من المتضررين من الأعاصير والسيول.

وأعرب المواطنون المستفيدون من المنازل عن سعادتهم التي لا توصف بتسلم منازلهم ضمن مشروع مدينة الشيخ خليفة السكنية، متقدمين بالشكر والعرفان لدولة الإمارات العربية المتحدة لإقامتها هذا المشروع الإنساني الذي يعد "علامة مضيئة".

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلقت عبر صندوق أبوظبي للتنمية، وإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حزمة مشاريع تنموية لتعزيز القطاع الصحي في محافظة حضرموت، بتكلفة إجمالية وصلت إلى نحو 66 مليون درهم إماراتي. وتشمل المشاريع، إعادة تأهيل وصيانة واستكمال بناء 7 مستشفيات وتزويدها بالمعدات الطبية والتجهيزات اللازمة.