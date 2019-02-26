وقال ترامب في تغريدة على تويتر، أمس الاثنين، "يشرّفني أن أعلن أنّ داني بورتش، المواطن الأميركي الذي كان رهينة طيلة 18 شهراً في اليمن، تمّ استرداده وقد تمكّن من العودة إلى زوجته وأولاده".

وأضاف "أثمّن الدعم الذي قدّمته الإمارات العربية المتّحدة لإعادة داني إلى دياره".

ولم يعط ترامب أي تفاصيل إضافية عن ظروف إطلاق سراح داني بورتش الذي كان عمره 63 عاماً حين اختطف في العاصمة اليمنية التي يحتلها الحوثيون.

واكتفى الرئيس الأميركي بالقول إنّ "استعادة الرهائن الأميركيين أولوية لإدارتي، ومع تحرير داني، نكون قد تمكنّا من إطلاق سراح 20 محتجزاً أميركياً منذ انتخابي".

وكان بورتش المتزوّج من امرأة يمنية اختطف في صنعاء في سبتمبر 2017 على أيدي خمسة مسلّحين اقتادوه إلى جهة مجهولة أثناء عودته إلى منزله، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكان هذا الأميركي يعمل لصالح شركة صافر النفطية اليمنية التي تنشط في محافظة مأرب، شرق صنعاء.