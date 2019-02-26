واستهدفت مدفعية الجيش الوطني اليمني تجمعات وتعزيزات لمليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة "قرن الذياب"، مخلفة قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وأفاد موقع "سبتمبر.نت" الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش الوطني اليمني أحبطت الأحد محاولة تسلل للميليشيا في منطقة حريب نهم عقب معارك، تكبدت خلالها الأخيرة قتلى وجرحى في صفوفها.

كما قتل العشرات من عناصر المليشيات الانقلابية، وجرح آخرون، بغارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، فجر الاثنين، شمال شرقي محافظة صعدة، شمالي البلاد .

واستهدفت المقاتلات بعدد من الغارات، منصة لإطلاق الصواريخ ومعسكرا تدريبيا تابعا للمليشيا، في منطقة الغول القريبة من مركز مديرية كتاف شمال شرقي محافظة صعدة.

وكانت قوات الجيش الوطني، مسنودة بطيران التحالف، قد أحرزت، الأحد، تقدماً كبيراً في مديرية كتاف البقع.