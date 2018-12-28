وأعلنت الفصائل الموالية لأنقرة، في بيان حصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، جاهزيتها لإطلاق عملياتها العسكرية في منبج التي أعلن الجيش السوري أنه انتشر فيها قبل ساعات، بينما نفت مصادر عربية وكردية ذلك.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت القوات الحكومية قد انتشرت في المدينة التي تمركزت فيها قوات أميركية، وأقامت قاعدة في وقت سابق هذا العام.

لكن مصادر أكدت لـ"سكاي نيوز عربية" أن المدينة تخلو من القوات السورية، وأن قوات سوريا الديمقراطية هي الموجودة فيها حتى الآن.

وكان ناشطون تداولوا صورا تظهر قوات النظام السوري وهي ترفع علما على أحد المباني في محيط المدينة من الجهة الغربية.

بينما أظهرت صور متداولة مروحية أباتشي تحوم في سماء منبج لتأمين القوات الأميركية التي قد تنسحب خلال ساعات من منبج، بحسب مصادر محلية.

وكانت وحدات حماية الشعب الكردية دعت حكومة الرئيس بشار الأسد، الجمعة، للسيطرة على بلدة منبج لحمايتها من تهديد الهجمات التركية.

وقالت الوحدات، التي تعتبرها تركيا جماعة إرهابية وتعهدت بسحقها، إن مقاتليها كانوا قد انسحبوا من منبج لقتال متشددي تنظيم "داعش" في شرقي سوريا.

وقال بيان وحدات حماية الشعب: "ندعو الدولة السورية التي ننتمي إليها أرضا وشعبا وحدودا، إلى إرسال قواتها المسلحة لاستلام هذه النقاط وحماية منطقة منبج أمام التهديدات التركية".