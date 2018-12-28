وذكرت مصادر أمنية أن الحمولة التي ضبطت في منفذ حدودي مع سلطنة عمان، كانت أجزاء جاهزة لتركيب الطائرات المسيرة، وأجهزة اتصالات لا سلكية تقدمها إيران للميليشيات المتمردة.

وأحبطت الأجهزة الأمنية في الجوف خلال الأشهر الماضية، العديد من محاولات تهريب المخدرات والأسلحة والذخائر، كانت في طريقها إلى الحوثيين.

وفي مارس الماضي، كشف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، عن طريقة تهريب إيران للأسلحة إلى ميليشيات الحوثيين، في اليمن.

وقال المالكي، في مقابلة مع محطة "سي إن إن" الأميركية، إن تهريب الأسلحة يبدأ من الضاحية الجنوبية في بيروت، ثم إلى سوريا، ومن ثم من إيران عبر البحر، أو ما سماه بالسفينة الأم، حيث يتم تهريبها إلى داخل اليمن.