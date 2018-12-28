وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف:"بالطبع، هذا يسير في اتجاه استقرار الوضع. توسيع منطقة سيطرة القوات الحكومية (...) هو بالتأكيد توجه إيجابي"، متحدثا عشية زيارة وفد تركي إلى موسكو.

وكان الجيش السوري قد قال في بيان، يوم الجمعة، إنه دخل منطقة منبج، للمرة الأولى منذ سنوات، بعد أن حثت وحدات حماية الشعب الكردية حكومة دمشق على حماية المدينة من الهجمات التركية.

وقال الجيش السوري: تضمن القوات المسلحة الأمن الكامل لجميع المواطنين السوريين وغيرهم الموجودين في المنطقة".

وكانت وحدات حماية الشعب الكردية دعت في وقت سابق القوات السورية الحكومية، للسيطرة على بلدة منبج لحمايتها من "تهديد الهجمات التركية".

وأوضحت الوحدات، أن مقاتليها كانوا قد انسحبوا من منبج لقتال متشددي تنظيم داعش في شرق سوريا.

وقال بيان وحدات حماية الشعب: "ندعو الدولة السورية التي ننتمي إليها أرضًا و شعبًا و حدودًا إلى إرسال قواتها المسلحة لاستلام هذه النقاط و حماية منطقة منبج أمام التهديدات التركية".