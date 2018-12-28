وأكد مسؤول أمني إسرائيلي الأربعاء لوكالة أسوشيتدبرس أن إسرائيل نفذت ضربة جوية ليلية في سوريا، قائلا إنها أصابت سلسلة من الأهداف الإيرانية.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن الضربة الجوية أصابت أهدافا لوجستية إيرانية تستخدم لنقل الأسلحة إلى ميليشيات حزب الله. وأضاف المسؤول أن إسرائيل استهدفت أيضا بطارية سورية مضادة للطائرات قرب دمشق، أطلقت النار على الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية، الثلاثاء، أن طائرات إسرائيلية قادمة من المجال الجوي اللبناني قصفت مستودع أسلحة غرب دمشق. ووفقا للتقارير، أصيب ثلاثة جنود سوريين في الهجوم الذي استهدف مستودعات حزب الله.

وقال تقرير في مجلة نيوزويك الأسبوعية الأميركية إن العديد من كبار مسؤولي حزب الله أصيبوا في الهجوم.

وأضاف التقرير نقلا عن مصدر من وزارة الدفاع الإسرائيلية، على معرفة بتفاصيل الهجوم، أن الطائرات الإسرائيلية شنت الغارة بعد دقائق قليلة من وصول المسؤولين على متن طائرة قادمة من إيران.

والأربعاء الماضي، انتقدت روسيا الغارات الجوية، قائلة إنها عرضت الرحلات المدنية للخطر.

لكن المسؤول الإسرائيلي الذي تحدث لأسوشيتدبرس قال إن إسرائيل نبهت روسيا إلى الضربات الجوية في وقت مبكر.