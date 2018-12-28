وقال المتحدث العسكري جوناثان كونريكوس لصحافيين إنه تم تدمير أنفاق حزب الله والتي تمتد من قرية كفركلا اللبنانية الواقعة قبالة بلدة المطلة الإسرائيلية.

وبث الجيش الإسرائيلي أشرطة مصورة وصورا من الجانب اللبناني للحدود تثبت "بما لا يقبل الشك أن الانفاق حفرت في لبنان لتصل إلى إسرائيل".

وأضاف كونريكوس "سنحتاج على الأرجح إلى أسابيع عدة، لكنه مجرد تقدير (...) العملية ستنتهي ما أن يتم العثور على هذه الأنفاق الهجومية وتدميرها".

وأعلنت إسرائيل أنها اكتشفت خمسة أنفاق على الحدود مع لبنان منذ بدء عملية "درع الشمال" في الرابع من ديسمبر.

وتؤكد إسرائيل أن هذه "الانفاق الهجومية" تشكل وسيلة لمسلحي حزب الله المدعومين من إيران للتسلل الى أراضيها في حال اندلاع حرب.