وكشف أرور في مؤتمر صحفي عن ضبط وإيقاف 107 من المنضمين للحركات المسلحة، مؤكدا أن معظمهم يتبع لحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور.

وأشار إلى أن هناك 42 خلية تعمل على التقاط صور وصناعة فيديوهات مفبركة وإطلاق الشائعات، لإثارة الشارع السوداني ضد الحكومة.

وأكد المتحدث باسم الحكومة السودانية، أن الأزمة الاقتصادية في البلاد ماضية في انفراج مع بداية العام الجديد.

وأكد الوزير أن "الحكومة السودانية تقود معالجات للأزمة الاقتصادية، وأنه لا داعي للتخريب"، وشدد على أن الحكومة تكفل حق التظاهر السلمي وترفض عمليات التخريب في البلاد.

يذكر أن شرارة الاحتجاجات كانت قد انطلقت من مدينة عطبرة شمالي البلاد بعد ثلاثة أيام من خلو المخابز من الخبز، لتنتقل إلى مدن القضارف وبورتسودان (شرق)، وربك عاصمة ولاية النيل الأبيض، وأم روابة والرهد والأبيض بولاية شمال دارفور، قبل أن تصل إلى العاصمة الخرطوم.