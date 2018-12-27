ونقلت الأسوشيتد برس عن المتحدث باسم قوات الدرك، حسام الدين جبابلي قوله، إن المظاهرات اندلعت في ست مدن مختلفة بينها القصرين، غرب وسط تونس، حيث أضرم الصحفي عبد الرزاق زرقي النار في نفسه هذا الأسبوع.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، سفيان الزعق إن قوات الأمن اعتقلت 14 متظاهرا، إضافة إلى 18 آخرين أعلن عنهم الأربعاء.

أما رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، فأشار إلى أن الحركة طلبت من رئيس الحكومة استعمال كل القوة المتاحة لضبط المحتجين.

وبدأت التظاهرات بعد نشر زرقي مقطعا مصورا على الإنترنت قبل أن يضرم النار في نفسه، وصف فيه يأسه وعبر عن إحباطه من ارتفاع معدلات البطالة في البلاد.

وأشارت السلطات المحلية في القصرين، إلى أن شخصا آخر هدد بقتل نفسه، اعتقلته الشرطة الخميس.