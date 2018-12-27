ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" نص إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، الذي جاء على النحو الآتي:
1- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيسا.
2- وزير الداخلية عضوا.
3- صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوا.
4- مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوا.
5- وزير الخارجية عضوا.
6- خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوا.
7- عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عضوا.
8- وزير الإعلام عضوا.
9- رئيس الاستخبارات العامة عضوا.
10- رئيس أمن الدولة عضوا.
11- مستشار الأمن الوطني عضواً ومشرفاً على أمانة المجلس.
أما إعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فقد جاء على النحو الآتي:
1- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيسا.
2- وزير الثقافة عضوا.
3- وزير العدل عضوا.
4- مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوا.
5-إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عضوا.
6- وزير الصحة عضوا.
7- اعصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوا.
8- وزير التجارة والاستثمار عضوا.
9- وزير الشؤون البلدية والقروية عضوا.
10-محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوا.
11- وزير البيئة والمياه والزراعة عضوا.
12- وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضوا.
13- وزير الإسكان عضوا.
14- وزير الخدمة المدنية عضوا.
15- وزير الحج والعمرة عضوا.
16- وزير المالية عضوا.
17- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا.
18- وزير النقل عضوا.
19- وزير الاقتصاد والتخطيط عضوا.
20- وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضوا.
21- وزير التعليم عضوا.
22- وزير الإعلام عضوا.
23- أحمد بن عقيل الخطيب عضوا.
24- رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عضوا.
25- غسان بن عبدالرحمن الشبل عضوا.
26- أمين اللجنة المالية بالديوان الملكي عضوا.