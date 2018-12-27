ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" نص إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، الذي جاء على النحو الآتي:

1- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيسا.

2- وزير الداخلية عضوا.

3- صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوا.

4- مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوا.

5- وزير الخارجية عضوا.

6- خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوا.

7- عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عضوا.

8- وزير الإعلام عضوا.

9- رئيس الاستخبارات العامة عضوا.

10- رئيس أمن الدولة عضوا.

11- مستشار الأمن الوطني عضواً ومشرفاً على أمانة المجلس.

أما إعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فقد جاء على النحو الآتي:

1- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيسا.

2- وزير الثقافة عضوا.

3- وزير العدل عضوا.

4- مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوا.

5-إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عضوا.

6- وزير الصحة عضوا.

7- اعصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوا.

8- وزير التجارة والاستثمار عضوا.

9- وزير الشؤون البلدية والقروية عضوا.

10-محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوا.

11- وزير البيئة والمياه والزراعة عضوا.

12- وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضوا.

13- وزير الإسكان عضوا.

14- وزير الخدمة المدنية عضوا.

15- وزير الحج والعمرة عضوا.

16- وزير المالية عضوا.

17- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا.

18- وزير النقل عضوا.

19- وزير الاقتصاد والتخطيط عضوا.

20- وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضوا.

21- وزير التعليم عضوا.

22- وزير الإعلام عضوا.

23- أحمد بن عقيل الخطيب عضوا.

24- رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عضوا.

25- غسان بن عبدالرحمن الشبل عضوا.

26- أمين اللجنة المالية بالديوان الملكي عضوا.