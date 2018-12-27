وأوضحت الوكالة أن الأوامر تتضمن تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وإعادة مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

ومن بين التعديلات الوزارية، تعيين إبراهيم العساف وزيرا للخارجية خلفا لعادل الجبير، الذي سيتولى منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية وسيكون عضوا في مجلس الوزراء.

وإعادة تشكيل مجلس الوزراء جاء على النحو التالي:

1- الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع

2- الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.

3- الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.

4- الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للداخلية.

5- الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.

6- الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة.

7- صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة.

8- عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

9- وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل.

10- مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة.

11-مساعد بن محمد العيبان وزير دولة.

12- إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للخارجية.

13- توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للصحة.

14- محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.

15- عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة.

16- ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار.

17- ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً مكلفاً للشؤون البلدية والقروية.

18- محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة.

19- عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة.

20- خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة.

21- عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.

22- خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

23- ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للإسكان.

24- سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للخدمة المدنية.

25- محمد صالح بن طاهر بنتن وزيراً للحج والعمرة.

26- محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية.

27- عبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.

28- نبيل بن محمد العامودي وزيراً للنقل.

29- محمد بن مزيد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

30- أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية.

31- فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير دولة.

32- الحمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزيراً للتعليم.

33- تركي بن عبدالله الشبانة وزيراً للإعلام.