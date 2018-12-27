وفي زيارة مفاجئة وسريعة إلى العراق بعد انتقادات كثيرة طالته بسبب عدم قيامه يوما بزيارة لجنود أميركيين في الخارج، قال ترامب إنه كان قلقا بشأن القيام بالرحلة "عندما سمعت بما عليك أن تمر به".

وأضاف ترامب، الذي رافقته زوجته ميلانيا في رحلته: "كان لدي مخاوف حول مؤسسة الرئاسة، وليس فيما يتعلق بي شخصيا. كان لدي مخاوف حول السيدة الأولى".

وأشار ترامب، الذي ترك واشنطن ليلا في طائرة مطفأة الأضواء، إلى أن "زيارتين" ألغيتا سابقا بعد تسرب أنباء عنهما.

وقال: "من المحزن جدا عندما تنفق 7 تريليونات دولار في الشرق الأوسط أن يتطلب الذهاب إلى هناك كل هذه السرية الهائلة والطائرات حولك، وأعظم المعدات في العالم، وأن تفعل كل شيء كي تدخل سالما".

وأتت رحلة ترامب بعد قراره المفاجئ سحب جميع الجنود الأميركيين من سوريا بحجة أن تنظيم داعش قد هزم وأن الولايات المتحدة تنفق الكثير على التدخلات الخارجية.