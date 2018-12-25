وأفاد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، أن الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت 20 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشملت الخروقات التي ارتكبتها المليشيات الانقلابية، الرماية بكافة أنواع الأسلحة كالهاون، الآر بي جي، وصواريخ الكاتيوشا.

وأوضح التحالف، أن خروقات الانقلابيين على الحديدة طالت الدريهمي، التحيتا، حيس، الفازه والجبلية.

وافاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في وقت سابق الثلاثاء، بسقوط قذائف حوثية على أحياء ومناطق سكنية في مركز مديرية "حيس" بالحديدة، أطلقتها المليشيات الحوثية من مواقع تمركزها شرقي وشمال شرقي المديرية.

واستهدفت ميليشيات الحوثي الإيرانية جرافة أحد المواطنين أثناء مرورها بأرض زراعية شرقي مدينة الحديدة، مما أدى إلى احتراقها، في حين لقي مواطن مصرعه في منطقة "النخيلة" من جراء لغم زرعه الانقلابيون.

وأفادت مصادر يمنية محلية بوجود تحركات مشبوهة لميليشيات الحوثي، تهدف على ما يبدو للهجوم على مواقع قوات الشرعية، مستغلة غياب طائرات التحالف العربي، مما قد يهدد بنسف وقف إطلاق النار في الحديدة.