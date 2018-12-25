وجرت هذه الاعتقالات في مدن مختلفة بالمغرب، كما أفاد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق خيام، ما يرفع عدد الموقوفين إلى 18 شخصا إثر الجريمة.

وكان تم توقيف المشتبه بهم الأربعة الرئيسيين في الجريمة، التي وصفتها السلطات بـ"الإرهابية"، بين الاثنين والخميس الماضيين في مراكش جنوبي البلاد.

وقتلت الطالبتان الدنماركية، لويزا فيسترغر يسبرسن، والنرويجية، مارين أولاند، ليل 16 إلى 17 ديسمبر 2018 في جنوب المغرب، حيث كانتا تمضيان إجازة.

وأوضح المسؤول الأمني أن الضحيتين اللتين عثر على جثتيهما في منطقة معزولة في جبال الأطلس الكبير يقصدها هواة رياضة المشي والتجول في الجبال، "تعرضتا للطعن والذبح ثم قطع الرأس".

وأكدت السلطات صحة فيديو أظهر المشتبه بهم الأربعة وهم يبايعون تنظيم داعش وتم تصوير الفيديو قبل أسبوع من الجريمة، بحسب نيابة الرباط، فيما أثارت هذه الجريمة صدمة في المغرب والدنمارك والنرويج.