وأضاف المالكي في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن الميليشيات الحوثية تعيق دخول سفن تحمل مساعدات غذائية في ميناء الصليف القريب من الحديدة، غربي اليمن.

وأكد المسؤول العسكري أن منطقتي صعدة وعمران تستخدمان حتى الآن كمنصات لإطلاق الصواريخ من قبل ميليشيات الحوثي، كما أوضح أن الميليشيات المتمردة تستخدم مطار صنعاء كثكنة عسكرية.

وأشار المالكي إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن يرحب بقرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن، الذي يدعم نتائج مفاوضات السلام اليمنية التي جرت بالسويد مؤخرا.

وكانت ميليشيات الحوثي قصفت مساكن المدنيين في مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة، الاثنين، في الوقت الذي بدأ به رئيس فريق الأمم المتحدة الجنرال باتريك كمارت، المكلف الإشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة، مهمته في المدينة الساحلية.

وقال نائب مدير الميناء في المدينة يحيى شرف الدين إن كمارت "زار الميناء وتنقل في أرجائه وشاهد آثار قصف".

وأضاف في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة "فرانس برس": "لقد وعدنا المسؤول (كمارت) بأن تنتهي الحرب. قال إن النزاع اليمني كان منسيا لسنوات، لكن المجتمع الدولي أصبح مصمما على إنهائه".