فقرار الانسحاب الأميركي من سوريا، وخاصة من مناطق شرق الفرات، الذي أعلنه ترامب السبت الماضي ترك قوات حماية الشعب الكردية عرضة لهجوم تركي، حيث يعتبر أردوغان المسلحين الأكراد الذين كان لهم الدور الأكبر في دحر داعش في سوريا، إرهابيين.

وبحسب تقارير وسائل إعلام أميركية وتركية، فقد تعهد أردوغان أمام ترامب في المكالمة الهاتفية التي جرت يوم السبت الماضي، بالتخلص من فلول داعش إذا انسحبت واشنطن من سوريا، فقال له ترامب:"تعرف ماذا؟ هي (سوريا) لك، أنا سأغادر".

وفي هذا السياق، فإن الدور الذي أوكله ترامب لحليفه أردوغان، يجد ترجمة مختلفة في أنقرة، حيث لا يوجد إرهابيين في هذه المنطقة بالنسبة لها سوى الأكراد.

فبالنسبة لتركيا، التي تتقاسم حوالي 822 كيلومترا (511 ميلا) من الحدود مع سوريا، تشكل عناصر قوات سوريا الديمقراطية تهديدا لأمنها القومي، بتحالفهم مع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة إرهابيا.

دعم التنظيم

وقال الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية ماهر فرغلي لسكاي نيوز عربية إنه "لا يمكن الوثوق في تركيا فيما يتعلق بالحرب ضد داعش .. أردوغان يستغل وجود داعش طول الوقت من أجل دخول الأراضي السورية ومحاربة الجماعات الكردية"، وبالتالي يمكن القول إن "وجود داعش هو مصلحة تركية في الأساس".

فالتنظيم المتطرف حصل على مدار سنوات على مواد أولية لصنع المتفجرات وإمدادات لوجستية من 13 شركة تركية، بحسب تقرير لمؤسسة أبحاث التسلح في الصراعات نشر عام 2016.

ورفضت الحكومة التركية في بداية الأمر، الانضمام للتحالف الدولي الذي بدأ عملياته ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة في سبتمبر 2014، وتذرعت بعدم المشاركة بوجود رهائنها في قنصلية الموصل في قبضة التنظيم المتطرف.

ورغم الإفراج عن رهائنها في وقت لاحق، رفضت أنقرة المشاركة في التحالف لضرب داعش سواء في سوريا أو العراق. وكانت تصريحات المسؤولين الأتراك تشكك دوما في حقيقة تنظيم داعش ومن يقف وراءه.

ويقول فرغلي:" التعامل التركي مع داعش مر بعدد من المراحل، بدأت برفض التعاون مع التحالف الدولي بذريعة أن ضرب تنظيم داعش سيكون في صالح النظام السوري الذي كانت أنقرة تجاهر بالرغبة في إسقاطه".

وأضاف أن سلم الأولويات بدأ يتجه ناحية المحور الروسي قليلا، بعد إسقاط المقاتلة الروسية في 24 نوفمبر عام 2015، وما تبع ذلك من تداعيات انتهت بترتيبات روسية تركية منحت أنقرة مجالا للتحرك على الأرض السورية ولكن تحت الغطاء الروسي.

ويشير فرغلي إلى حملة تشكيك واسعة من جانب وسائل الإعلام التركية الموالية للرئيس أردوغان، ضد عمليات التحالف الدولي بمساعدة المقاتلين الأكراد تحت لواء قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة، والتي انتهت بإسقاط عاصمة التنظيم في سوريا في أكتوبر 2017.

ويقول فرغلي :"صورت وسائل الإعلام دخول قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا إلى الرقة على أنه ناجم عن اتفاق بين التحالف وداعش".

استحضار داعش

وفي ديسمبر 2017، حذر الرئيس التركي من أن مقاتلي التنظيم سينتقلون إلى سيناء في مصر وسيتسللون إلى دول أوروبية وذلك بعد أن نحو شهرين من تسجيل صوتي لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي أشار فيه إلى أن مرحلة السيطرة على المدن انتهت بالنسبة للتنظيم، داعيا أتباعه إلى شن هجمات بالسكاكين والسيارات المفخخة.

وبعد أن رسخت تركيا وجودا عسكريا لها شمالي إدلب وفي عفرين وعدد من البلدات الكردية المحاذية لحدودها، وضعت أنقرة مناطق شرق الفرات ذات الأغلبية الكردية نصب عينها، لتطلب مرارا من واشنطن الكف عن دعم قوات سوريا الديمقراطية.

ويرى فرغلي أن المرحلة الحالية تستدعي "استحضار داعش مرة أخرى لإعطاء تركيا ضوء أخضر لتنفيذ مخططاتها في شرق الفرات ومحاربة الأكراد هناك"، محذرا من أن المرحلة المقبلة ستشهد ظهورا ميدانيا جديدا لداعش لإعطاء ذريعة أكبر للجيش التركي للعمل بحرية على الأرض السورية.