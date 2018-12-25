وقالت الوكالة، الاثنين، إنه "صدر مرسوم بتعديل وزاري"، مشيرة إلى أنه تم تعيين خالد الفاضل وزيرا للنفط وللكهرباء والمياه.

وكان مرسوم سابق أعلن قبول استقالة الوزير السابق بخيت الرشيدي من منصبه.

واستقال أيضا وزير الأشغال العامة والدولة للشؤون البلدية حسام الرومي ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالإضافة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.