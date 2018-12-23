وأكد مصدر في الأمم المتحدة لوكالة "فرانس برس"، أن الجنرال كمارت دخل الحديدة المطلة على البحر الأحمر، حيث يتوقع أن يزور ميناءها الحيوي الاثنين، قبل أن يعقد الثلاثاء أول لقاء مع اللجنة المشتركة التي يترأسها وتضم ممثلين للحكومة الشرعية من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى.

ومن أبرز مهام اللجنة المشتركة التي يرأسها كمارت، مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، الذي يليه مرحلتان لانسحاب القوات من داخل المدينة إلى خارجها.

المرحلة الأولى

إعادة انتشار القوات في موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، والأجزاء الحرجة من المدينة المرتبطة بالمرافق الإنسانية المهمة خلال مدة 14 يوما من الاتفاق.

المرحلة الثانية

تتمثل هذه المرحلة باستكمال الانسحاب من الحديدة خلال مدة أقصاها 21 يوما من تاريخ وقف إطلاق النار .

وتشرف اللجنة على إعادة انتشار للقوات إلى مواقع متفق عليها خارج مدينة الحديدة، فيما يقدم رئيس اللجنة تقارير أسبوعية من خلال الأمين العام إلى مجلس الأمن حول التزام الأطراف بتعهداتها في الاتفاق.