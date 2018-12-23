وشملت الحركة التي عرضها القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، على السيسي، تعيين قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أركان حرب خالد مجاور مديرا لجهاز المخابرات الحربية والاستطلاع خلفا للواء محمد الشحات.

كما شملت الحركة تعيين اللواء أركان حرب صلاح سرايا، قائدا جديدا للمنطقة الغربية العسكرية خلفا للواء شريف فهمي بشارة، الذي تولى منصب مدير أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية.

كما تضمنت حركة التنقلات تعيين مدير سلاح المدفعية اللواء أشرف فارس، مديرا للكلية الحربية خلفا للواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل، الذي تم نقله إلى وظيفة مساعد وزير دفاع.

كما تم تعيين اللواء أركان حرب أيمن طربك قائدا لقوات حرس الحدود خلفا للواء أركان حرب باسم رياض، الذي نقل إلى وظيفة مساعد وزير دفاع.