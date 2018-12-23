ونشر غليك تسجيلا على صفحته في موقع فيسبوك، قائلا إن: "الاقتحام اليوم للصلاة في الذكرى السنوية الأولى لوفاة زوجتي"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.

وأوضح مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني لوكالة "معا"، أن 112 مستوطنا من بينهم عضو الكنيست يهودا غليك، و63 طالبا يهوديا من المعاهد والجامعات، اقتحموا ساحات الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية بحراسة من قوات الاحتلال.

واستنكر الكسواني اقتحامات المستوطنين لساحات لمسجد الأقصى، مؤكدا على رفض الأوقاف الإسلامية كافة الاقتحامات من المستوطنين أو من أعضاء الكنيست أو الوزراء الاسرائيليين، والتي تتم بقوة السلاح والاحتلال، ولا تعطي لهم الحق في المسجد.