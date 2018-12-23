وكان مساعد المدير القطْري في اليمن، علي رضا، يعتزم زيارة مدينة تعز يومي 23 و 24 ديسمبر للاطلاع على الوضع الإنساني.

وقال مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي في تعز، نبيل جامل، إن وفد برنامج الغذاء العالمي تعذرت عليه زيارة مدينة تعز بسبب رفض مليشيات الحوثي السماح لهم بالدخول إلى المدينة من الجهة الشرقية.

وعلى صعيد آخر، اختطفت ميليشيات الحوثي عشرين من منتسبي وزارة الداخلية وجهازي الأمن السياسي والقومي بالحديدة ونقلتهم إلى صنعاء.

وأفادت مصادر يمنية أن الميليشيات الانقلابية شنت حملة اختطافات شملت تسعة من الضباط في مديرية أمن الحديدة، ممن تم إقصاؤهم من وظائفهم بعد اجتياحها للمدينة في منتصف أكتوبر من عام 2014 واستبدالهم بموالين.

وأشارت إلى أن الاختطافات استهدفت أحد عشر آخرين من الضباط برتب متفاوتة، من المنتسبين لجهازي الأمن السياسي والقومي.

وأكدت المصادر أن ميليشيات الحوثي سارعت إلى نقل الضباط المختطفين إلى صنعاء، لاحتجازهم في السجون التابعة لها، وذلك في إطار تنفيذ مخطط يهدف إلى ضمان استمرار العناصر الموالية للجماعة في الإدارة والإشراف على الأجهزة الأمنية.

واستمرت ميليشيات الحوثي في التحايل على اتفاق السويد الأخير الذي يقضي بانسحاب الحوثيين من الحديدة واضطلاع الكوادر الأمنية التي كانت تشرف على إدارة الأجهزة الأمنية قبل اجتياح الميليشيات للمدينة في عام 2014.