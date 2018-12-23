وسيتم نقل المهاجرين إلى ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا بعدما رفضت عدة دول أوروبية، ومن بينها مالطا وإيطاليا، دخول سفينة المنظمة الخيرية، وفق "رويترز".

وجرى نقل رضيع حديث الولادة وأمه بطائرة مروحية إلى مالطا.

وتعمل المنظمة الإسبانية بين ليبيا وجنوب أوروبا في مهمة تهدف إلى مساعدة المهاجرين الذين واجهوا مشاكل خلال محاولتهم اجتياز البحر الأبيض المتوسط قادمين من شمال أفريقيا.