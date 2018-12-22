وأعلنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة في بيان أنها تمكنت، مساء الجمعة، من "توقيف 3 مواطنين مغاربة من منظمي هذا النشاط الإجرامي، ومواطنا من جنسية أفريقية يلعب دور الوساطة".

ونقلت وكالة فرانس برس عن البيان، أن المشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 24 و44 عاما.

وأشار البيان إلى اعتقال "22 مواطنا من دول أفريقيا جنوب الصحراء، كانوا مرشحين للهجرة غير المشروعة، علاوة على حجز قارب مطاطي ومجموعة من سترات النجاة وسيارة خفيفة".

وقد أحبطت السلطات المغربية 68 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا بين مطلع يناير ونهاية سبتمبر 2018، كما تمكنت من تفكيك 122 شبكة "إجرامية للاتجار في البشر"، بحسب آخر حصيلة رسمية.

وإضافة إلى المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء الكبرى، شهدت الأشهر القليلة الماضية محاولات عبور لشبان مغاربة على متن زوارق مطاطية.

يأتي ذلك بعد 6 أيام من تفكيك السلطات الإسبانية شبكة مهربين، أدخلت إلى إسبانيا نحو 600 مهاجر مغربي عبر البحر عام 2018، واعتقال أفرادها، بحسب ما أعلن الحرس المدني الإسباني الاثنين.

وأشار الحرس المدني إلى توقيف 136 شخصا عام 2018، في إطار مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية، 40 بالمائة منهم في مدينة قادس.