وأضاف التحالف في بيان، أن الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار في الحديدة، بلغت 14 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشملت الخروقات الحوثية، كافة أنواع الأسلحة كالصواريخ الباليستية وقذائف الهاون والآر بي جي وصواريخ الكاتيوشا.

وطالت الخروقات مناطق في الحديدة والدريهمي والتحيتا وحيس والفازة والجبلية.

وتأتي الخروقات الحوثية بالتزامن مع وصول رئيس لجنة إعادة الانتشار لبدء مهمته.

وكان المتحدث باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، قد أشار الجمعة، إلى أن الانتهاكات الحوثية لوقف إطلاق النار تؤكد على حقيقة هذه الميليشيات الانقلابية التي لم تلتزم بالاتفاقات الحديثة والماضية.

وتابع: "خلال السنوات الماضية، قامت المليشيات الحوثية بخرق الكثير من الاتفاقيات التي أبرمتها مع الحكومة الشرعية، وقامت باختراق هذه الاتفاقيات ونسفها كاتفاقية السلم والشراكة، واتفاقية دماج وعمران وغيرها من الاتفاقيات".

وأكد المالكي أن الجيش الوطني اليمني يقوم برصد الاختراقات الحوثية، وسيتم تقديم أدلة الاختراقات للجهات المعنية.

وشدد على أن "الدول الراعية والضامنة والأمم المتحدة، عليها مسؤولية إجبار المليشيات الحوثية بالالتزام بتطبيق بنود اتفاق ستوكهولم".