ووقع الحادث عندما اصطدمت سيارة أجرة متوجهة من البيض نحو وهران بشاحنة صغيرة وأخرى من الوزن الثقيل، في منطقة بوقطب على بعد 600 كلم جنوب غرب الجزائر، بحسب الحماية المدنية.

وقتل ثمانية أشخاص فورا بينما توفي التاسع بعد نقله للمستشفى، ويبقى جريح آخر في حالة خطيرة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام.

ويحصد حوالي 25 ألف حادث سير قرابة أربعة آلاف قتيل سنويا في الجزائر، التي يفوق عدد سكانها 42 مليون نسمة، بحسب الإحصاءات الرسمية.

وسجل المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، وهو هيئة رسمية تتبع وزارة النقل، في سنة 2017 مقتل 3639 شخصا وإصابة 36287 آخرين في أكثر من 25 ألف حادث سير، غالبا ما يكون سببها عدم احترام قوانين السير.