وقال السيسي إن المزرعة ستضم مليونين و500 ألف نخلة لأفخر التمور، وفق ما نقل موقع "اليوم السابع".

وفيما يتعلق بمشروع الصوب الزراعية، أشار السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن "هذه التنمية ترتكز على محورين، 100 ألف صوبة واستصلاح المليون ونصف المليون فدان"، مضيفا أن "افتتاح هذا العدد من الصوب الزراعية رقم غير مسبوق على مستوى العالم".

وأوضح راضي أن المشروع سيوفر محاصيل زراعية في غير مواسمها، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على التصدير بجودة عالية، فضلا عن توفير أعداد كبيرة من فرص العمل.

وبيّن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مشروع الصوب سيوفر 40 في المئة من المياه، مع تقديم نفس الكم من الإنتاج، مما يخدم استراتيجية مصر في ترشيد المياه.