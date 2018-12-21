وبدأت الأجهزة الأمنية المصرية بمختلف المحافظات تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق، للحفاظ على الأمن والنظام، ومكافحة الجريمة بكل أشكالها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين أثناء الاحتفالات.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية، "الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، وتكثيف الارتكازات المسلحة بالمحاور المرورية والمناطق الحيوية، ودور العبادة وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع مختلف المواقف الأمنية لبسط الأمن الشامل".

كما تم تكثيف الخدمات المرورية بجميع الشوارع، ومختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية لتسيير حركة المرور.

وحرص مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكل المحافظات المصرية بالمرور على الخدمات والقوات الأمنية، والتأكيد عليهم بضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، مع التنبيه على حُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، وتأمين الاحتفالات ومراعاة البعد الإنساني.