وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعلبة محكمة الغلق موضوعة فوق كرسي، في مستشفى "الحياة" الذي يقع في منطقة الشياح التبعة لقضاء بعبدا بجبل لبنان.

وفي صورة أخرى أكثر قسوة، كان أحدهم يشير إلى جثة المولودة الصغيرة بينما كانت العلبة مفتوحة، ويحيط بالجثمان كيس أزرق رقيق.

وفارقت المولودة الحياة بعد ساعة من ولادتها، إثر أسباب قيل أنها "خُلقية".

وقال مغردون لبنانيون إن المستشفى سلمت أبا وأما طفلتهما في العلبة الكرتونية، وذلك لعدم قدرة الوالدين على إبقائها في براد المستشفى أو دفع تكاليف استلام لائق.

وصب كثيرون جام غضبهم على المستشفى، متهمين إياها بـ"التخلي عن الواجب الإنساني الذي أقيمت من أجله، والاهتمام بالمال أكثر من الإنسان".

وفي المقابل، قالت مستشفى "الحياة" في بيان تعليقا على الصور المتداولة والتعليقات التي رافقتها: "عالميا وفي لبنان، كل المستشفيات تقوم بتسليم الأطفال المتوفين إلى أهلهم كالتالي: في حال إحضار تابوت، يسلم الطفل ملفوفا في شرشف ومعرف عنه باسم أهله إلى ذويه".

وأضافت: "وفي حال عدم إحضار تابوت، كما كل المستشفيات، يسلم المتوفى في علبة مغلقة بإحكام، احتراما لحرمة الموت، إلى الأهل لكي يهتموا بمراسم الدفن وفقا لمعتقداتهم الدينية".

وشددت على أنها لا تتقاضى أي مبلغ لقاء مكوث الطفل في ثلاجة الموتى، كما أنها تفسح المجال أمام الأهل لممارسة طقوسهم الدينية ضمن حرم المستشفى.

وأكدت المستشفى أنها بصدد تقديم شكوى جزائية عن "جرم ترويج أخبار كاذبة بحقها".