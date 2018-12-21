وأفادت مصادر ميدانية أن ميليشيات الحوثي هاجمت قوات المقاومة المشتركة في محيط مدينة الدريهمي ومنطقة الشجن، من مناطق تمركزها شمال شرق مركز المديرية مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، بحسب ما ذكر مراسلنا في اليمن.

وقالت المصادر إن الميليشيات هاجمت مواقع المقاومة المشتركة في منطقة "الجاح" التابعة لمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، وإصابة فردين من أفراد المقاومة من جراء هذا الهجوم الذي استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

كما أكدت المصادر أن الميليشيات الحوثية حاولت التسلل إلى مواقع قوات المقاومة في مناطق تمركزها في شارعي صنعاء والخمسين، وكذلك على أطراف كلية الهندسة ومدينة الصالح، بمدينة الحديدة، مشيرة إلى أن الميليشيات استهدفت تلك المواقع بالأعيرة النارية المتوسطة والخفيفة.

ووفقا للمصادر ذاتها، فقد قامت الميليشيات بزرع ألغام وعبوات ناسفة في مداخل القرى والخط الأسفلتي من مفرق "الكَدْن" مرورا بقرى في مديرية "الضّحي".

وأسفرت انتهاكات الحوثيين لوقف إطلاق النار، خلال اليومين الماضيين، عن ارتفاع حصيلة الضحايا في صفوف المدنيين جراء تعرضهم لنيران وإصابات مباشرة إلى 6 حالات، بينهم نساء وأطفال.