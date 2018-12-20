وذكرت الصحيفة أن والد شيخات، تقدم إلى مصالح بلدية ستراسبورغ لطلب نقل جثة ابنه لدفنها في الجزائر.

وقال رئيس بلدية ستراسبورغ رولاند ريس في تصريحات صحفية: "أسرة شريف شيخات تطالب بدفنه في الجزائر، ونقل الجثمان سيكون بالنسبة لي أمر سهل، لكن ذلك لن ينجح، إذا لم توافق الجزائر على استقبال جثته".

وكانت الشرطة الفرنسية قد قتلت شيخات (29 عاما) في 13 ديسمبر، في منطقة نويدورف ميناو في مدينةستراسبورغ بعد عملية أمنية على بعد نحو كيلومترين من موقع الهجوم المسلح الذي أدى إلى مقتل 5 أشخاص وجرح 12 آخرين في سوق لهدايا عيد الميلاد.

وكان شيخات قد ولد في فبراير 1989 في ستراسبورغ شرقي فرنسا، وقضى معظم حياته في شارع "تيتي لايف"، عاطلا عن العمل.

وكان قد حُكم عليه 27 مرة في فرنسا وسويسرا وألمانيا، بقضايا عنف وسطو.