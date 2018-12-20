وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان بعد أن بدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا "لا يزال يتعين عمل الكثير، ويجب ألا نفقد رؤية الخطر الذي يشكلونه. داعش، حتى وإن كانت بلا أراض، ستظل تهديدا".

وأضاف البيان "كما أوضحت الولايات المتحدة، هذه التطورات في سوريا لا تشير إلى نهاية التحالف العالمي أو حملته. سنواصل العمل مع الدول الأعضاء في التحالف من أجل تحقيق هذا".

وقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "الوقت حان" بالنسبة الى الجنود الأميركيين للعودة الى الوطن من سوريا، بعد سنوات على قتالهم ضد تنظيم داعش هناك.

وقال ترامب في رسالة بالفيديو تم بثها على موقع تويتر "لقد انتصرنا"، معلنا هزيمة التنظيم الإرهابي. وأضاف "لقد دحرناهم وأنزلنا بهم هزيمة قاسية. لقد استعدنا الأرض".

وتابع ترامب "لذا فإن أبناءنا، شبابنا من النساء والرجال (...) سيعودون جميعا، وسيعودون الآن".

وجاءت رسالته في نهاية يوم حمل مفاجأة في واشنطن مع انتشار الأنباء عن نية الرئيس الجمهوري سحب نحو 2000 جندي أميركي متمركزين في سوريا.

وأفاد دبلوماسي أميركي أن قرار ترامب تم التوصل اليه بشكل نهائي يوم الثلاثاء.

وفي مواجهة الانتقادات التي شملت سياسيين جمهوريين وديموقراطيين على السواء، شدد ترامب في رسالته المسجلة على أن هذا هو التوقيت الصحيح لمثل هذا القرار.

وقال "انهم يستعدون، وسترونهم قريبا جدا. هؤلاء هم أبطال أميركيون كبار".