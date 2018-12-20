وقال الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية، إبراهيم مختار في تصريحات صحفية إن اجتماع لجنة أمن الولاية أعلن حالة الطوارئ وحظر التجوال لحين إشعار آخر.



وأوضح أن القرار استثنى من ذلك المؤسسات والمرافق الخدمية، مضيفا أن لجنة الأمن اتخذت قراراً ثانياً بتعليق الدراسة بجميع مدارس مدينة عطبرة بمرحلتي الأساس والثانوي لأجل غير مسمى.

وعبر حزب المؤتمر الوطنى الحاكم عن "أسفه لمحاولات بعض القوى السياسية إثارة الفتنة وتقويض أمن واستقرار البلاد بالعمل على إثارة القلاقل ونسف الاستقرار و تخريب مقدرات الشعب وممتلكاته"، بحسب تصريحات لرئيس قطاع الإعلام في الحزب إبراهيم الصديق لوكالة السودان للانباء.

وقال إن ماجرى فى عطبرة من بعض المتظاهرين لا يتسق مع مفهوم التظاهرات السلمية ووصفه بمحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار.