وقال نتانياهو في بيان، الأربعاء، إنه تحدث خلال اليومين الماضيين مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته، بشأن عزم الولايات المتحدة سحب القوات من سوريا.

وأضاف: "أوضحا أن لديهما وسائل أخرى لممارسة النفوذ في المنطقة".

وتابع نتانياهو: "سندرس الإطار الزمني والكيفية التي سيتم بها ذلك وبالطبع التداعيات المترتبة علينا. سنعمل في كل الأحوال على ضمان الحفاظ على أمن إسرائيل وحماية أنفسنا".

وأعلن ترامب الأربعاء عزمه على سحب كل القوات الأميركية المنتشرة في سوريا، معتبرا أن الهدف الرئيسي القاضي بهزيمة تنظيم "داعش" قد تحقق.

وشنت إسرائيل عشرات الضربات في سوريا منذ اندلاع النزاع فيها عام 2011، واستهدفت مواقع لميليشيات حزب الله ومصالح إيرانية، إضافة إلى شحنات أسلحة إلى حزب الله.