وذكر بيان للبرنامج السعودي، الأربعاء، أن مدير مكتبه في المهرة عبد الهادي القحطاني، ومدير إدارة الإعلام والاتصال الإستراتيجي عبد الله بن كدسه، وقائد التحالف العربي في محافظة المهرة العميد علي الشهري، وأمين عام المحافظة سالم بن نيمر، شاركوا في تدشين "حزمة من المشروعات في قطاعات التعليم والنقل والطاقة".

وشهد الحفل إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لتدشين وافتتاح المشروعات، التي كان فيها النصيب الأكبر لقطاع التعليم، حيث طُبع 192 ألف كتاب لمناهج الصفوف الابتدائية للطلاب والطالبات من الصف الأول للصف السادس.

وجرى توزيع الكتب في إحدى مدارس المهرة على الطلاب والطالبات، فضلا عن توفير 12 حافلة مدرسية لنقل الطلاب والطالبات و10 الآف حقيبة مدرسية، وطاولات وكراسي للمدارس التي بلغ عددها 150 مدرسة بالمهرة، حسبما أضاف البيان.

أما في قطاع الطاقة والمياه، فتم تدشين 15 صهريج مياه ومولد كهربائي بقوة 264 كيلو وات، وحظي قطاع النقل على مشروع لصالح ميناء نشطون بتوفير رافعة 5 طن وتأمين سيارة إسعاف وعربة إطفاء لمطار الغيضة.

وقال المشرف على البرنامج السعودي وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، إن القيادة السعودية حريصة على توفير ما يحتاجه الشعب اليمني، ولن تتوانى عن تقديم الدعم الإنساني والتنموي في كافة القطاعات التي تعود بالنفع على المواطن اليمني وتحقيق ما يتطلع له.