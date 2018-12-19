وقال التحالف العربي في بيان، إن ميليشيات الحوثي تستخدم مطار صنعاء كثكنة عسكرية في مخالفة للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

واستمرت ميليشيات الحوثي الإيرانية، الثلاثاء، في خرقها لاتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه في السويد، حيث قامت بقصف منازل المدنيين في مدينة الحديدة، في حين صعّدت من وتيرة المعارك مع الجيش اليمني في محافظة تعز.

وقالت مصادر ميدانية في وقت سابق إن المليشيات كثفت قصفها على الأحياء السكنية، جرى التعامل مع مصادر النيران، وتدمير مدفع ودبابة يقصفان باتجاه شارع الخمسين شرقي المدينة، بالإضافة إلى استهداف ثكنة عسكرية، مما أدى لمصرع 4 من عناصر المتمردين الذين كانوا يطلقون نيرانهم العشوائية.