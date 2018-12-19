ونقل موقع "مصراوي" عن خالد قاسم الذي يشغل أيضا منصب مساعد وزير التنمية المحلية، قوله إن "محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال يباشر عمله في ديوان عام المحافظة بشكل طبيعي ومعتاد".

وأضاف: "يجب الأخذ فى الاعتبار أن عنصر المفاجأة له دور، والحرص كل الحرص على الإجابة بناء على معلومات موثقة والمحافظ له كل الاحترام والتقدير".

يشار إلى أن عبد العال عجز عن الإجابة على أسئلة السيسي بشأن ميزانية صندوق العشوائيات في المحافظة وإيرادات المحافظة، وعدد مشروعات الجسور التي تم تنفيذها في القاهرة خلال السنوات الأربع الماضية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يوثق طرح الرئيس السيسي الأسئلة على محافظ القاهرة، وهي واقعة أثارت جدلا كبيرا في مصر.

وتقدم محام مصري ببلاغ للنائب العام ضد محافظ القاهرة، الأحد، يتهمه فيه بـ"الإهمال في أداء مهام وظيفته"، بعد عجزه عن الرد على أسئلة السيسي.