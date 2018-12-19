وقال المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير داني دانون، في رسالة وزعها على الصحفيين بالأمم المتحدة: "ستجري المناقشة بناء على طلب إسرائيل والولايات المتحدة."

وأضاف: " ستركز مناقشة المجلس على انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي تم تبنيه في نهاية حرب لبنان الثانية عام 2006. ويتضمن القرار قيودا على تسليح حزب الله"."

وأوضح أن الجلسة ستبدأ في الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك (15:00 بتوقيت غرينتش).

وأشار دانون في الرسالة : "بعد أن أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، أن أنفاق حزب الله تشكل انتهاكا صارخا للقرار 1701، فقد حان الوقت لأن يستخدم مجلس الأمن جميع الوسائل اللازمة لمواجهة هذه البنية التحتية للإرهابيين".