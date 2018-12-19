واستعاد فالح الفياض مقعده في اجتماع لمجلس الأمن الوطني العراقي الأحد، بعدما أقاله رئيس وزراء تصريف الأعمال حيدر العبادي في أغسطس، بسبب سلوكه السياسي.



ومن المقرر أن ينظر البرلمان في ترشيح الفياض لمنصب وزير الداخلية الثلاثاء.



وتعارض تعيينه الكتلة السياسية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي يقول إنه يريد الحد من النفوذ الخارجي في السياسة العراقية.



تم تشكيل قوات الحشد الشعبي في سنة 2014 لوقف تقدم مسلحي داعش في أنحاء العراق. وهي تشمل عدة ميليشيات تمولها وتدربها إيران.