وقال خليل: "أصبحنا في المرحلة الأخيرة، والأرجح أن تتشكل الحكومة قبل عطلة الميلاد وهذا سيترك آثارا إيجابية على الوضعين المالي والاقتصادي، ويفتح المجال أمام بدء المعالجات لهذا الملف".

وواجه الاتفاق بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية سلسلة من العقبات، إذ سعى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للتوصل إلى اتفاق لتأليف حكومة من 30 وزيرا ينتمون إلى المجموعات البرلمانية.

وتمحورت العقبة الأخيرة حول التمثيل السني، إذ يطالب حزب الله المدعوم من إيران بمقعد في الحكومة لأحد حلفائها السنة الذين فازوا في الانتخابات.

ويعتقد محللون، أن إحدى التسويات تكمن في ترشيح الرئيس اللبناني ميشيل عون لواحدة من الشخصيات السنية المتحالفة مع حزب الله، أو أي شخصية مقبولة لديهم ضمن مجموعة الوزراء التي يعينها الرئيس.